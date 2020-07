Valentina Sampaio espère inspirer la jeunesse transgenre en marquant l'histoire avec Sports Illustrated

Valentina Sampaio continue de laisser son empreinte dans l'histoire.

On vient tout juste d'apprendre que la jeune femme de 23 ans participerait au numéro "Swimsuit Issue" spécial maillots de bain 2020 de Sports Illustrated, faisant d'elle le premier mannequin transgenre à apparaître dans ce célèbre numéro du magazine.

"Notre but en sélectionnant qui participera au Sports Illustrated spécial maillots de bain consiste à identifier les femmes les plus admirables, intéressantes et multifacettes que l'on puisse trouver", a déclaré MJ Day, rédacteur en chef du numéro spécial maillots de bain de Sports Illustrated, à propos du numéro spécial. "Cela fait un moment qu'on a repéré Valentina et quand on l'a enfin rencontrée en personne, il est devenu évident qu'outre sa beauté manifeste, c'est une militante passionnée, une vraie pionnière pour la communauté LGBT+ et qu'elle incarne tout simplement la femme accomplie que nous sommes fiers d'engager pour représenter SI Swimsuit sur toutes nos plateformes."

"Nous sommes profondément émus que Valentina accepte de nous faire confiance et nous n'avons pas eu à y réfléchir à deux fois avant de décider d'amplifier sa voix, son message et de lui offrir une plateforme pour militer en faveur de ses aspirations personnelles et de la communauté trans", a continué Day. "C'est notre pouvoir en tant que marque, particulièrement en ces temps incertains : la soutenir et lui rendre hommage."