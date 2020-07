Armie Hammer et Elizabeth Chambers se séparent après dix ans de mariage.

Dans une déclaration postée sur leurs comptes Instagram respectifs, aux côtés d'une ancienne photo du couple, l'acteur et la femme chef ont déclaré s'être séparés. "Treize ans comme meilleurs amis, âmes sœurs, partenaires, puis parents. Ça a été une incroyable aventure, mais ensemble, nous avons décidé de tourner la page et de ne plus être mariés. Alors que nous entamons un nouveau chapitre, nos enfants et notre relation en tant que parents et amis vont rester notre priorité", ont-ils écrit.

Armie et Elizabeth ont précisé : "Nous comprenons que cette nouvelle fasse parler, mais dans l'intérêt de nos enfants et de notre famille, nous demandons le respect de notre vie privée, de la compassion et de l'amour pendant cette période."

Au cours de leur relation de 13 ans, les deux stars ont eu deux enfants, une fille, Harper Grace, 5 ans, et un fils, Ford Douglas Armand, 3 ans.