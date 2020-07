Benjamin Keough, fils de Lisa Marie Presley et petit-fils d'Elvis Presley, est décédé à 27 ans

Le monde du divertissement a perdu une étoile en pleine ascension.

D'après TMZ, le fils de Lisa Marie Presley et Danny Keough, Benjamin Keough, est décédé de ce qu'on pense être un suicide à Calabasas, en Californie. Il n'avait que 27 ans.

Des membres de la police ont confié à la publication que Benjamin semblait avoir succombé à "une blessure par balle auto-infligée" dimanche.

À propos de cette nouvelle tragique, l'agent de Lisa Marie Presley a déclaré à E! News : "Elle a le cœur brisé, elle est inconsolable et plus qu'anéantie mais elle essaie de rester forte pour ses jumelles de 11 ans et sa fille aînée, Riley [Keough]. Elle adorait ce garçon. C'était l'amour de sa vie."

Pour le moment, l'agent de Lisa Marie n'a pas commenté les détails entourant la mort de Benjamin. En outre, il n'a pas confirmé la cause de sa mort.

Le jeune homme de 27 ans était né dans une famille célèbre et semblait suivre les traces de ses membres. Comme son grand-père, Elvis Presley, et son père, Danny, Benjamin poursuivait une carrière dans la musique et le divertissement, selon TMZ.