Kelly Preston vient de mourir d'un cancer du sein à 57 ans

Kelly Preston vient de mourir à 57 ans des suites d'un cancer du sein.

Dans une déclaration postée sur son compte Instagram, John Travolta a annoncé que sa femme, qui a joué les rôles principaux dans des films comme Jerry Maguire et Ce dont rêvent les filles, est décédée ce dimanche. "C'est le cœur très lourd que je vous informe que ma jolie épouse, Kelly, vient de perdre son combat de deux ans contre le cancer du sein. Elle s'est battue courageusement avec l'amour et le soutien de beaucoup", a écrit la star de Grease. "Ma famille et moi serons éternellement reconnaissants envers ses médecins et ses infirmières au MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui l'ont aidée, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés."

John a ajouté : "On se souviendra toujours de l'amour et de la vie de Kelly. Je vais prendre du temps pour être auprès de mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi par avance si vous n'avez pas de nos nouvelles pendant un moment. Mais sachez que je ressentirai vos témoignages d'amour dans les semaines et les mois qui viennent au fil de notre guérison."