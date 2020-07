Brooklyn Beckham et Nicola Peltz sont fiancés : découvrez la bague de l'actrice !

Après que le couple a partagé la nouvelle, la mère de Brooklyn, Victoria Beckham, a fait un post Instagram pour célébrer les fiançailles du couple.

"La PLUS magnifique des nouvelles !! On ne pourrait pas être plus heureux que @brooklynbeckham et @nicolaannepeltz se marient !" a écrit Victoria. "Je vous souhaite tellement d'amour et une vie de bonheur."

David a partagé : "Félicitations à ces deux magnifiques êtres … Tandis qu'ils entament cette fantastique aventure ensemble, on est tellement heureux pour vous."

Cela fait six mois que les amoureux ont officialisé leur idylle sur les réseaux sociaux. Brooklyn et Nicola ont tous deux commencé à faire des posts l'un à propos de l'autre sur Instagram en janvier. À la même période environ, Brooklyn a posté un adorable hommage à sa petite amie en l'honneur de son anniversaire, écrivant : "Joyeux anniversaire bébé xx tu as un cœur tellement merveilleux xx."