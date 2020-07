Will Smith se rappelle avoir été traité de "nègre" par la police "plus de dix fois"

Will Smith a récemment participé à une discussion avec Angela Rye et a abordé le fait d'avoir été victime d'injures racistes de la part de la police pendant sa jeunesse à Philadelphie.

"J'ai grandi sous l'ère du maire Rizzo. Il est passé de chef de la police à maire et il avait une main de fer", a déclaré l'acteur de 51 ans durant un épisode de On One With Angela Rye. "J'ai été traité de nègre par les flics de Philadelphie plus de dix fois, vous savez ? Je me faisais souvent arrêter. Alors, je comprends ce que c'est de se retrouver dans ces circonstances face à la police et d'avoir le sentiment d'être sous une occupation. C'est une force d'occupation."

L'acteur deux fois nominé aux Oscars est revenu également sur le fait d'avoir été dans une école catholique en banlieue chic en expliquant qu'il comprend "les disparités de façon intéressante".

"Les enfants blancs étaient heureux quand les flics apparaissaient, alors que mon cœur se mettait à battre", a précisé Will Smith. "C'est une partie que les gens qui n'ont pas grandi avec ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce qu'on ressent quand on vit dans un territoire occupé."