Meghan Markle tente de bloquer la divulgation du nom de cinq femmes qui l'ont défendue

"Associated Newspapers, le propriétaire du Daily Mail et du Mail on Sunday, menace de publier le nom de cinq femmes, cinq simples citoyennes, qui ont fait le choix seules de parler anonymement à un média américain il y a plus d'un an, pour me défendre face aux intimidations des tabloïds britanniques", a écrit la duchesse de Sussex dans une déposition en tant que témoin, déposition obtenue par E! News. "Ces cinq femmes ne sont pas en procès, ni moi d'ailleurs. L'éditeur du Mail on Sunday l'est, lui. C'est lui qui a agi de manière illégale et qui tente d'échapper à ses obligations ; pour créer un battage médiatique et faire oublier un élément essentiel dans cette affaire, le fait qu'il a publié illégalement une lettre privée."

Meghan ajoute que chacune de ces femmes est une "simple citoyenne" et une "jeune maman" qui "a un droit fondamental au respect de sa vie privée".

"Le Mail on Sunday et la justice ont leurs noms à titre confidentiel, alors la décision du Mail on Sunday de les révéler publiquement pour aucune raison, si ce n'est pour l'obtention de clics et un profit commercial, est malveillante et menace leur santé mentale et émotionnelle", a-t-elle ajouté. "Le Mail on Sunday joue à un jeu médiatique avec de vraies personnes. Je demande respectueusement au tribunal de traiter cette question juridique avec la sensibilité qu'elle mérite et d'empêcher l'éditeur du Mail on Sunday de créer un précédent et d'abuser du système juridique en identifiant ces anonymes, un privilège sur lequel s'appuient ces journaux pour protéger leurs sources."