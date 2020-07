Jesse Tyler Ferguson de Modern Family a son premier enfant avec Justin Mikita

Sofía Vergara, Lisa Rinna et Sarah Hyland faisaient partie des visages familiers venus célébrer les jeunes parents lors d'une garden-party qui incluait des nageurs synchronisés masculins, des stands photo et d'autres activités.

"Justin et moi ne voulions PAS de fête prénatale mais nous sommes ravis d'avoir cédé ! Merci à tous nos amis qui sont venus fêter notre famille qui s'agrandit", a partagé Jesse sur Instagram après la fête. "Au lieu de cadeaux, on a demandé à nos invités de faire des dons à @nokidhungry. Ils font un travail formidable en donnant des repas à des enfants qui ont faim. Si ça vous dit, allez voir leur page pour en apprendre plus sur eux ! J'ai hâte de vivre cette aventure avec toi @justinmikita !"