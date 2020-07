Kanye West révèle avoir eu le coronavirus et parle de sa candidature à la présidentielle à Forbes

4. Sur sa candidature à la Maison-Blanche :

"Voyons voir si la nomination est pour 2020 ou 2024, car c'est Dieu qui désigne le président. Si je gagne en 2020, c'est la décision de Dieu. Si je gagne en 2024, c'est la décision de Dieu."

"En tant qu'homme, je dois dire avec humilité que je n'ai pas toutes les pièces du puzzle. Je vous parle de campagne politique, je ne m'engage pas dans la course à la présidence, car je préfère marcher. Je ne fais pas la course, nous, les gens, nous marchons. On ne court plus, on n'est plus excités, on est motivés. Quelqu'un peut dire : "J'ai une voiture neuve pour toi, elle est de l'autre côté de la rue, et on est tellement excités qu'on traverse la rue en courant et qu'on se fait écraser par une voiture en allant chercher notre nouvelle voiture. C'est ainsi qu'ils contrôlent la communauté noire, avec nos émotions, ils nous excitent, on est emballés, mais depuis 400 ans, peu de choses ont changé."