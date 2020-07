Le régime et la routine sportive de confinement de Drew Barrymore : "Je dois m’entraîner dur"

Dites, les mamans, ces derniers mois n'ont pas été trop dingues ?

Comme beaucoup de parents le savent, le confinement et la pandémie de coronavirus ont amené de nombreux changements à la maison.

En ce qui concerne Drew Barrymore, elle fait de son mieux pour prendre soin d'elle physiquement et mentalement même si ce n'est pas parfait tous les jours.

"Je mange très sain et je fais une heure de Pilates au moins quatre jours par semaine. Je dois m'entraîner très dur pour ne pas faire la taille d'un bus. Et ça me va. C'est ma vie. C'est mon karma", confie-t-elle à InStyle. "Je ne sais pas, peut-être que j'étais mince et méchante dans une autre vie. À part ça, entre l'école à la maison et le travail, je me suis sentie franchement submergée au début, et je déteste me sentir submergée. C'était étrange d'être une mère, un professeur, un soutien de famille et une amie."

L'actrice continue : "J'ai été triste un moment de ne rien pouvoir offrir d'autre à mes enfants. Puis je me suis rendu compte que je devais sortir la tête de l'eau. J'ai tellement de compassion et de patience pour tout le monde à part moi, c'est fou."