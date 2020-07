Naya Rivera portée disparue après que son fils a été retrouvé seul sur un bateau

Rivera a connu la célébrité dans la série de Ryan Murphy Glee, dans laquelle elle jouait une lycéenne et pom-pom girl nommée Santana. Durant les années qui ont suivi la fin de la série, plusieurs membres de la distribution ont connu un destin tragique. Cory Monteith a péri en 2013 d'une overdose de drogue et Mark Salling, un ex de Rivera, s'est suicidé en 2018.