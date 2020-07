Ryan Lochte évoque le scandale de Rio, sa vie de famille et le report des Jeux olympiques de Tokyo

E! News - Vous avez désormais un fils, Caiden, 3 ans, et une fille, Liv, 1 an, avec votre femme, Kayla Rae Reid. Qu'est-ce que ça fait d'être père de famille ?

Lochte : "Quand j'ai eu mon fils, j'ai acheté plein de bouquins sur la paternité, mais tous ces bouquins ne servent à rien. C'est à vous de faire le travail. Je m'éclate. Me lever tous les matins et voir mes enfants, je n'arrive pas à croire que ma femme et moi, on a créé ces deux adorables enfants. Je kiffe. C'est dur parfois parce que mon fils a trois ans et qu'il adore jouer avec papa. Il aime vraiment. Mais après l'entraînement, j'ai envie de faire la sieste. Résultat, parfois je peux en faire une, mais pas toujours, donc c'est difficile. Mais ça en vaut vraiment la peine."

E! News - Comment la polémique du vol à Rio a changé votre vie et que représente pour vous le fait de participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 ?

Lochte : "Rio a changé ma vie. J'imagine que ça a été le meilleur coup de semonce que j'aurais pu recevoir. Oui, ça a été dur, et j'essaie encore de m'en défaire, mais ça a été un signal d'alarme. C'était comme si quelqu'un m'avait dit de me réveiller, d'être plus mature et de grandir un peu. Donc ça a été une période difficile. En ce qui concerne les Jeux, ce seront mes 5e Jeux olympiques et je veux obtenir une nouvelle médaille. Si j'obtiens une autre médaille, j'entrerai dans l'histoire comme le deuxième nageur le plus titré de tous les temps, et c'est vraiment ce que je veux faire. C'est un énorme objectif. Alors j'espère avoir cette opportunité."

