Paris Jackson révèle son combat contre l'automutilation : "J'ai essayé de me suicider plusieurs fois"

Paris Jackson veut donner un sens à sa peine.

Dans le dernier épisode en date d'Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn, sa docu-série sur Facebook, la fille de 22 ans de Michael Jackson donne des détails sur son problème d'image de soi qui la poursuit depuis toujours et explique pourquoi elle a eu recours à l'automutilation.

"J'étais la seule fille au milieu de quatre garçons pendant mes dix ou 11 premières années", se souvient Paris. "Et comme j'étais la seule fille, mon père adorait me déguiser. Je ressemblais à une poupée de porcelaine et je détestais ça."

Ce n'est qu'après la mort de son père en 2009 que Paris explique avoir pris du poids alors qu'elle vivait avec sa grand-mère, Katherine Jackson. "La nourriture est devenue une addiction, et là, un cousin m'a traitée de grosse alors je me suis dit : « OK, ça ne peut plus durer. » Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'automutiler", confie-t-elle.

"Je me coupais et je me brûlais", révèle l'actrice. "Je n'ai jamais pensé que j'en mourrais parce que je contrôlais toujours le rasoir et je savais jusqu'où j'allais au niveau de la profondeur."