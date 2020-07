Découvrez Hilary Swank dans Away, la nouvelle série Netflix

Hilary Swank part dans une contrée jusqu'ici peu explorée par elle : la série télévisée.

L'actrice récompensée deux fois aux Oscars jouera dans Away, qui sortira le vendredi 4 septembre, face à Josh Charles. La série, créée par Andrew Hinderaker, avec le producteur exécutif Jason Katims et la showrunneuse Jessica Goldberg, est décrite comme un "drame angoissant et émouvant aux dimensions épiques qui célèbre les progrès incroyables dont sont capables les hommes et les sacrifices personnels auxquels ils doivent consentir en chemin".

Swank, dont les rôles récurrents à la télévision incluent Beverly Hills et Trust, y interprète Emma Green, une astronaute américaine qui se prépare à mener un équipage international pour sa première mission sur Mars. Mais avant cela, elle doit digérer sa décision de laisser sur place son mari et sa fille adolescente (Talitha Bateman) "au moment où ils ont le plus besoin d'elle".