Kourtney Kardashian se déclare "libre", après une expérience "toxique" dans les Kardashian

Quoi qu'il en soit, rapporte la publication, Kourtney précise qu'elle est très reconnaissante du temps passé dans l'émission de télé-réalité et pour la vie que cela a engendrée pour elle et ses trois enfants, fruits de son union avec son ex, Scott Disick. En parlant de sa progéniture, Mason, 10 ans, Penelope, 7 ans, et Reign, 5 ans, Kourtney précise que cette mise en retrait lui permet de passer plus de temps en famille.

Elle ajoute : "Je m'accorde généralement une journée pendant le week-end où on ne prévoit rien, où on passe du temps à la maison en pyjama ou en survêt. On fait la grasse matinée. J'aime le fait de ne pas avoir d'emploi du temps ce jour-là."