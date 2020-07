Joey King et Jacob Elordi de nouveau réunis dans la bande-annonce de The Kissing Booth 2

Netflix a dévoilé la première bande-annonce officielle de The Kissing Booth 2 !

Dans ce trailer tout frais, Elle Evans (Joey King) et Noah Flynn (Jacob Elordi) vivent désormais leur histoire d'amour à distance depuis qu'il est parti étudier à Harvard. Comme s'en souviennent les fans, l'idylle d'Elle et Noah est née d'un moment magique dans un "stand à bisous" durant le premier film. Et alors qu'ils essaient désormais d'entretenir la flamme, de nouveaux prétendants potentiels les poussent à remettre en question leur couple.

Alors qu'Elle entame sa dernière année au lycée, elle rencontre le nouvel arrivant Marco (Taylor Zakhar Perez). Après avoir passé du temps tous les deux, Marco demande à Elle : "Tu crois que vous êtes faits l'un pour l'autre ?"

Quand Elle répond qu'elle l'a "toujours pensé", Marco lui dit : "Si je trouvais une personne intelligente, drôle, qui aime ce que j'aime, je m'y accrocherais."

Et tandis que Noah se fait à la vie à l'université, il demande à Elle de lui "faire confiance".