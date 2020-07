Ghislaine Maxwell arrêtée dans l'affaire de trafic sexuel de son ex-compagnon, Jeffrey Epstein

La mondaine britannique Ghislaine Maxwell, ex-compagne et ancienne collaboratrice de Jeffrey Epstein, a été arrêtée par les autorités fédérales américaines.

Citant des hauts gradés des forces de l'ordre, NBC News nous apprend que Ghislaine Maxwell a été placée en détention jeudi matin à Bedford, dans le New Hampshire. À 58 ans, la fille de Robert Maxwell, l'ancien magnat sulfureux de la presse britannique décédé en 1991, fait les gros titres pour sa possible implication dans le trafic sexuel orchestré par Epstein. Elle nie tout en bloc.

Dans l'acte d'inculpation fédéral obtenu par E! News, Ghislaine Maxwell est mise en examen pour six chefs d'accusation pour sa participation supposée aux agissements d'Epstein dans cette affaire de trafic sexuel. Elle est ainsi accusée d'avoir comploté pour inciter des jeunes mineures à voyager et à se livrer à des actes sexuels illégaux, d'avoir incité des jeunes mineures à voyager et à se livrer à des actes sexuels illégaux, d'avoir comploté pour faire voyager des mineures dans l'intention de leur faire avoir des activités sexuelles criminelles, d'avoir fait voyager des mineures dans l'intention de leur faire avoir des activités sexuelles criminelles, ainsi que d'avoir fait un faux témoignage par deux fois.

"Les charges énoncées mettent en avant le rôle de l'accusée, Ghislaine Maxwell, dans l'exploitation sexuelle et les abus de nombreuses mineures par Jeffrey Epstein", peut-on lire dans la mise en examen. "En particulier, entre au moins 1994 et environ 1997, Maxwell a assisté, facilité et contribué aux abus perpétrés par Jeffrey Epstein sur des mineures en l'aidant, entre autres, à recruter, préparer et, au final, abuser des victimes que Maxwell et Epstein savaient avoir moins de 18 ans. Les victimes les plus jeunes avaient 14 ans quand elles ont été préparées et abusées par Maxwell et Epstein, les deux sachant que certaines de leurs victimes avaient moins de 18 ans."