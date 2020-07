Tom Hanks critique les gens qui ne portent pas de masque pendant la pandémie de coronavirus

Quand on lui a demandé comment son épouse et lui allaient, Tom, 63 ans, a répondu : "Oh, comme des canaris dans une mine de charbon en matière d'expérience du COVID-19, on va bien."

"On a eu dix jours de symptômes très désagréables. On est heureux de dire que notre vie n'était pas en danger", a-t-il ajouté. "On était en isolement pour être surveillés, car si notre température avait grimpé, si nos poumons avaient été remplis, si un certain nombre de choses s'étaient mal passées, on aurait eu besoin de soins médicaux spécialisés. Ça n'a pas été le cas. J'imagine qu'on a guéri du COVID-19 de manière exemplaire, mais on était aussi en isolement pour ne pas le transmettre à qui que ce soit avec qui on aurait pu être en contact, et depuis, on continue à s'isoler, à pratiquer la distanciation sociale qu'on demande partout dans le monde, donc on va bien."