Des pétitions demandent l’interdiction d’un film où Paris Jackson joue Jésus

Le dernier rôle de Paris Jackson dans un film fait beaucoup de mécontents, plus de 270 000 pour être plus précis.

En avril, il a été confirmé que la fille du défunt Michael Jackson jouerait dans le prochain film de Janell Shirtcliff, Habit, dans le rôle de Jésus. Jackson jouera aux côtés de plusieurs autres stars, parmi lesquelles Gavin Rossdale et Bella Thorne, qui, d'après Entertainment Weekly, interprétera "une fille débrouillarde fétichiste de Jésus qui se déguise en nonne pour essayer d'échapper aux conséquences d'un violent deal de drogue".

Cependant, si le film n'est pas encore sorti, les critiques ont fait savoir leur opposition à celui-ci par le biais d'une pétition Change.org envoyée à Warner Bros. et Lionsgate, pétition intitulée "Empêcher la distribution du film « Habit »". La pétition, qui a été lancée il y a une semaine, a amassé 270 874 signatures sur son objectif de 300 000 signatures.

La description de la pétition qualifie le film de "blasphème" et incite ses partisans à "s'il vous plaît sensibiliser et réveiller les gens face à l'abjection christianophobe qui se répand de nos jours, mais qui est pourtant acceptée et appréciée par la société".