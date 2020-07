Paris Jackson se souvient que son père, Michael Jackson, a su très tôt qu'elle aimait les filles

En abordant sa sexualité, Paris Jackson s'est rappelée que son célèbre père l'a soutenue très tôt par rapport à ça.

Dans le premier épisode de sa docu-série sur Facebook Watch, intitulée Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, la jeune chanteuse de 22 ans et fille de Michael Jackson déclare "n'avoir jamais pensé finir avec un mec".

"[Je] pensais que je finirais par épouser une meuf", déclare-t-elle dans le premier épisode diffusé mardi. "Je suis sortie avec plus de femmes que d'hommes."

Paris ajoute : "Le public ne connaît que les trois relations de longue durée que j'ai eues, et ça a été avec des hommes. Il n'est pas au courant de la plupart de mes relations amoureuses."

La star se définit comme gay et non comme bisexuelle : "Je suis sortie plus qu'avec des hommes et des femmes. Je suis sortie avec un homme qui avait un vagin."

"Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dans la culotte", fait-elle remarquer. "Ça n'a rien à voir avec les chromosomes XY… Ça a à voir avec la personne qu'on est."