Jennifer Aniston dit que le masque "ne devrait pas être sujet à débat" pendant la pandémie

En avril, Jennifer et Jimmy Kimmel avaient fait une surprise à une infirmière de St. George, dans l'Utah, durant un épisode virtuel de Jimmy Kimmel Live! : l'infirmière, Kimball Fairbanks, avait appris qu'elle avait été testée positive au COVID-19, et après avoir entendu son histoire, l'ancienne héroïne de Friends avait eu quelques mots gentils.

"Je veux vous dire que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux d'entre vous qui faites ce métier", a dit l'actrice dans une vidéo. "Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous faites et pour le fait de mettre votre santé en danger et tout ça. Vous êtes fantastiques."

En plus de son message, Jennifer avait dit à l'infirmière qu'elle recevrait 10 000 dollars de la part de Postmates. Kimmel avait précisé que tous les infirmiers du service de Kimball recevraient également des cartes cadeaux.