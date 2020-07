Kanye West sort le clip de "Wash Us In The Blood" avec Travis Scott et North West

À la fin du clip, North West, la fille de sept ans du rappeur et de Kim Kardashian, fait une apparition lors d'une répétition d'une des messes de son célèbre papa. Habillée d'un sweat orange, on la voit chanter et danser avec le chœur derrière elle.

Le morceau "Wash Us In The Blood" a été mixé par Dr. Dre, et on retrouve des œuvres du réalisateur Jafa dans le clip.