Anthony Mackie dénonce les problèmes de diversité de Marvel, y compris dans Black Panther

Anthony Mackie veut voir plus de diversité dans les films Marvel de Disney.

La star de 41 ans interprète le Faucon dans l'Univers cinématographique Marvel. L'acteur a déjà incarné sept fois le super-héros dans les longs-métrages Disney, mais également dans Captain America, le soldat de l'hiver.

Dans le numéro d'Actors on Actors de Variety, Anthony a évoqué avec Daveed Diggs, la star de Snowpiercer, le manque de diversité et de représentation dans les films Marvel.

Quand Daveed lui a demandé comment "il ressentait ce qui est en train de se passer en ce moment", Anthony n'a pas mâché ses mots.

"Quand The Falcon and the Winter Soldier sortira, j'aurai le rôle principal", a-t-il répondu, en référence à sa prochaine série de Disney+ avec Sebastian Stan. "Quand Snowpiercer est sorti, tu avais le rôle principal. On a le pouvoir et la capacité de poser ces questions."

Et l'acteur d'ajouter : "Ça m'a vraiment dérangé d'avoir fait sept films Marvel où chaque producteur, chaque réalisateur, chaque cascadeur, chaque costumier, chaque assistant de production, chaque personne était blanche."