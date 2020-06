La cérémonie des MTV VMA 2020 aura lieu physiquement, et ce, à New York

Le spectacle va bel et bien continuer, que ce soit devant un public réduit ou sans public du tout.

Durant une conférence de presse lundi 29 juin, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que les MTV VMA 2020 reviendraient officiellement le dimanche 30 août au Barclays Center, à New York. Cela marquera le premier événement dans la salle depuis le début de la crise du COVID-19.

Les MTV VMA de cette année rassembleront les fans de musique à travers le monde et rendront hommage à la "force, l'esprit et l'incroyable résistance de New York et de ses bien-aimés résidents", dit un communiqué de presse.

Concernant les directives du CDC dans le cadre de la pandémie mondiale en cours, le communiqué de presse dit : "La santé et la sécurité des artistes, des fans, du milieu, de notre personnel et de nos partenaires est de la plus haute importance." De plus, les producteurs de la cérémonie, en partenariat avec la direction du Barclays Center, ont collaboré étroitement avec les fonctionnaires locaux et fédéraux pour mettre en place les bonnes pratiques pour chaque personne participant à l'événement.