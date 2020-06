Justin Bieber demande 20 millions de dollars pour diffamation aux filles l'accusant d'agression sexuelle

Larry Busacca/Getty Images

"Le 4 mai 2015, Bieber a assisté au gala du Met à New York, et il s'est rendu tout de suite après à une after privée organisée par une star à Up & Down, à laquelle des dizaines d'autres stars et témoins ont assisté, et Bieber y a été photographié le 5 mai 2015 au petit matin", stipule la plainte. "Bieber n'a pas quitté l'after avant près de 4 h du matin, puis il s'est arrêté chez un vendeur de hot-dogs, avec d'autres personnes, pour un petit en-cas. Bieber a été pris en photo en train de se rendre à l'after, et à 4 h, quand il s'est rendu chez le vendeur de hot-dogs."

"Kadi prétend avoir été invitée et avoir rejoint Bieber et un groupe de personnes dans sa chambre d'hôtel à 2h30, heure à laquelle Bieber était en réalité à l'after du gala du Met avec des dizaines de témoins", indique encore la plainte.