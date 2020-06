Khloé Kardashian célèbre son 36e anniversaire avec une fête monumentale

Sur le même sujet : Khloé fête les 2 ans de True en confinement

Fidèle à elle-même, Khloé Kardashian a fêté son 36e anniversaire avec panache !

Samedi, la star de L'incroyable famille Kardashian a lancé les festivités de son anniversaire en lisant les "gentils et magnifiques messages" de ses fans et abonnés.

"Salut tout le monde !!!! Il est à peine 9 h et je suis assaillie par des tonnes de gentils et magnifiques messages", a-t-elle écrit sur Twitter. "Je vous aime tellement et je ne pourrais pas me sentir plus aimée ! Je vous envoie un million de mercis, merci !! Je vous aime TOUS."

Peu de temps après, Khloé a donné un avant-goût en photos des coulisses de sa fête monumentale. Dans ses stories Instagram, elle a montré les énormes ballons roses qui remplissaient sa maison (et qui épelaient également son surnom, KoKo), les sublimes bouquets de fleurs qu'elle avait reçus et les appétissantes friandises à disposition.

De plus, la fondatrice de Good American avait un toboggan gonflable orné de son visage. Oui, sans rire ! Et ce n'était pas le seul objet orné de sa célèbre frimousse. Coussins, cookies et autres étaient aussi à son effigie.