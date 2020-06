Beyoncé reçoit le prix d'Humanitaire de l'année des mains de Michelle Obama aux BET Awards 2020

Sur le même sujet : Beyoncé va recevoir un prix humanitaire aux BET Awards 2020

Qui dirige le monde ? Les filles. Et qui aide le monde ? Beyoncé !

Cette nuit, aux BET Awards 2020, la chanteuse aux 24 Grammys a reçu le prix d'Humanitaire de l'année pour rendre hommage aux nombreuses initiatives auxquelles elle prend part pour les plus défavorisés.

Le prix bien mérité lui a été remis par Michelle Obama, l'ex-première dame des États-Unis, elle-même très active en matière d'œuvres caritatives quand elle était à la Maison-Blanche et en cocréant la Obama Foundation aux côtés du président américain Barack Obama.

S'adressant au public par vidéo, Michelle a commencé ainsi son discours : "Je suis ici aujourd'hui pour parler de la reine. Vous savez laquelle !"

Elle a ajouté : "Depuis son enfance à Houston, Beyoncé Knowles Carter met le feu sur scène et offre au monde son talent, la générosité de son esprit et l'amour de sa communauté. On le voit dans tout ce qu'elle fait, de sa musique, qui offre une voix à la joie et à la douleur noires, à son activisme pour obtenir la justice pour les vies noires."