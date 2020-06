30 couples célèbres qui prouvent que l'amour est possible à Hollywood

Tom Hanks & Rita Wilson

"On s'est mariés, on s'est engagés l'un envers l'autre, on s'aime et on se donne du mal pour notre couple", a partagé Rita durant la cérémonie d'intronisation au Hollywood Walk of Fame de Tom. "Non seulement on s'aime, mais on s'apprécie vraiment et on aime être ensemble, on se soutient mutuellement et on communique sans cesse. C'est très important."