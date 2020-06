Sur le même sujet : Beyoncé va recevoir un prix humanitaire aux BET Awards 2020

Beyoncé s'apprête à recevoir une jolie récompense aux BET Awards 2020.

La superstar va en effet avoir droit à un Humanitarian Award ce dimanche pour son travail caritatif. Bey a en effet créé et soutenu de nombreuses initiatives au fil des ans pour donner et aider les plus défavorisés. Il y a quelques jours, la chanteuse a sorti un nouveau single, "Black Parade", pour venir en aide aux sociétés détenues par des Noirs.

"Joyeux Juneteenth. Être noir est votre activisme. L'excellence noire est une forme de protestation. La joie noire est votre droit", a écrit Beyoncé dans un message posté sur son site pour Juneteenth, journée qui symbolise l'émancipation des esclaves afro-américains. "« Black Parade » profite au Black Business Impact Fund BeyGOOD, administré par la National Urban League, pour soutenir les petites entreprises dans le besoin détenues par des Noirs."

Bey est nominée pour plusieurs récompenses aux BET Awards ce week-end, y compris le BET Her Award. Dans cette catégorie, Beyoncé est finaliste pour "Brown Skin Girl", morceau dans lequel on retrouve sa fille, Blue Ivy Carter, ainsi que WizKid et SAINt JHN.