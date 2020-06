Zendaya évoque la "lourde responsabilité" qu’elle a en tant que femme noire à Hollywood

Zendaya se confie sur ce que cela implique d'être une femme noire à Hollywood.

Bien que l'héroïne de la série Euphoria n'ait que 23 ans, elle confie au Hollywood Reporter, en compagnie des actrices Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Helena Bonham Carter, Rose Byrne et Janelle Monae, qu'elle porte une "lourde responsabilité sur [ses] épaules", celle d'être un modèle positif, chose qui, selon elle, l'emplit "de gratitude".

"Je peux faire beaucoup de bien et je sais qui me regarde", explique l'ancienne star de Disney. "Aujourd'hui, plus que jamais, surtout avec Black Lives Matter et tout ça, je me sens obligée de m'assurer que j'agis en conscience et que je fais les bons choix en accord avec les organisateurs et les gens qui sont sur le terrain."

Se décrivant comme sa plus "impitoyable critique", Zendaya dit que la pression d'éviter les erreurs est "constante".

"Être une jeune actrice Disney, c'est une raison, être une jeune femme noire, c'en est une autre, et être très dure avec moi-même, c'en est encore une autre", explique-t-elle. "C'est aussi une crainte personnelle. Je veux faire du bon travail, et parfois, ça peut amener à avoir peur des choses. Mais je dirai qu'il se passe un truc quand un personnage particulier se présente, pour moi, du moins, et ces craintes s'évanouissent."