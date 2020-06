Le marathon de New York 2020 annulé en raison de la pandémie de coronavirus

Le marathon de New York 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

C'est le maire Bill de Blasio qui l'a annoncé, de concert avec l'organisateur de l'événement, New York Road Runners, mercredi matin. Le marathon, prévu pour être la 50e édition de l'événement, était prévu pour le 1er novembre.

"Si le marathon est un événement emblématique et cher à notre ville, j'applaudis New York Road Runners de faire passer la santé et la sécurité des spectateurs et des coureurs en priorité", a déclaré de Blasio dans son communiqué. "Nous avons hâte d'accueillir la 50e édition du marathon en novembre 2021."

Michael Capiraso, le PDG de New York Road Runners, s'est également exprimé mercredi matin.

"Annuler le marathon de New York cette année est incroyablement décevant pour toutes les personnes investies, mais c'était sans l'ombre d'un doute la marche à suivre du point de vue de la santé et de la sécurité", a déclaré Capiraso. "Le jour du marathon et les nombreux événements et activités associés durant la semaine de la course font partie du cœur et de l'âme de New York et de la communauté mondiale des coureurs, et nous avons hâte de nous retrouver l'an prochain."