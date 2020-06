Timothée Chalamet et Eiza González font naître des rumeurs d'idylle au Mexique

Getty Images

En avril, on a appris que Timothée et Lily-Rose Depp avaient mis fin à leur relation après être sortis ensemble pendant plus d'un an. Le héros des Filles du docteur March s'est entretenu avec Vogue ce mois-ci, et le magazine a fait remarquer qu'il était "actuellement célibataire".

L'histoire de l'ex-couple est née en octobre 2018, après qu'ils ont tourné ensemble dans le film de Netflix Le Roi. Si le couple n'a jamais officialisé sa relation sur le tapis rouge, les deux tourtereaux ont fréquemment étalé leur histoire au grand jour lors de voyages ou de sorties.