Revivez la toute première interview de Kim Kardashian pour E! News en 2007 !

Comme le savent sûrement les fans de l'émission, cette interview a eu lieu quand Kim était en plein tournage de la première saison de L'incroyable famille Kardashian. Elle avait donc plein de choses à dire à propos de son expérience devant la caméra.

"C'est vraiment dingue !" dit Kim. "Au début, on se dit qu'on ne va jamais vraiment s'habituer aux caméras, puis on oublie qu'elles sont là et on fait notre vie normalement, on vaque à nos occupations."

Aujourd'hui, l'équipe de tournage doit sans doute quasiment faire partie de la famille !