Hailey Bieber et Bella Hadid réunies à bord d'un yacht pour un shooting en Italie

Travailler sans jamais s'amuser ? Ce n'est pas le genre de Hailey Bieber et Bella Hadid.

Mardi, les amies proches et top-modèles ont été vues se dorant au soleil sur un yacht au large des côtes d'une île italienne. Même si elles profitaient d'un repos bien mérité, E! News a appris que Hailey et Bella n'étaient en Europe que pour le travail et pour shooter une campagne de pub ensemble.

On nous dit que les personnes impliquées dans la séance photo ont toutes été testées pour le COVID-19 et prennent toutes les précautions de sécurité nécessaires.

Une autre source raconte que Hailey et Bella sont arrivées en Italie en jet privé et qu'elles portaient des gants et un masque à l'atterrissage.

"Elles n'ont pas perdu de temps et ont filé sans attendre jusqu'à la mer pour embarquer sur un yacht pour l'après-midi", raconte notre source.