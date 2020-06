Miley Cyrus révèle qu’elle est sobre depuis six mois

Sur le même sujet : Miley Cyrus révèle être sobre depuis 6 mois

Miley Cyrus se confie sur sa sobriété dans une nouvelle interview à cœur ouvert.

Lors d'une interview avec Marc Malkin, de Variety, la chanteuse et actrice superstar a confié qu'elle vivait dans la sobriété et avait entamé une thérapie.

"Je suis sobre depuis six mois. Au début, c'était juste à cause d'une opération des cordes vocales", explique Cyrus, ajoutant qu'elle a "beaucoup" pensé à sa mère, Tish Cyrus. "Ma mère a été adoptée, et j'ai hérité de certains de ses sentiments, ces sentiments d'abandon et d'envie de prouver qu'on est désiré et précieux. Les parents de mon père ont divorcé quand il avait 3 ans, donc mon père s'est élevé tout seul. J'ai passé en revue l'histoire de ma famille, qui comporte beaucoup d'addictions et de troubles de la santé mentale."

La fille de 27 ans de Billy Ray Cyrus continue : "J'ai étudié tout ça en me demandant : « Pourquoi suis-je comme ça ? » En comprenant le passé, on comprend le présent et l'avenir bien plus clairement. Je trouve la thérapie géniale."