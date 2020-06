Novak Djokovic, le n° 1 mondial du tennis, testé positif au COVID-19

Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Novak Djokovic a été testé positif au COVID-19.

Le champion de tennis de 33 ans a confirmé la nouvelle mardi.

L'annonce fait suite à sa participation à un tournoi d'exhibition qu'il avait organisé en Serbie et en Croatie. Il a joué à Zadar le week-end dernier et à Belgrade plus tôt ce mois-ci dans le cadre de l'Adria Tour.

L'actuel numéro 1 mondial a indiqué que sa femme, Jelena, a également été testée positive au coronavirus.

"Dès qu'on est arrivés à Belgrade, on est allés se faire tester", a indiqué Novak dans un communiqué obtenu par The Telegraph. "Mon résultat est positif, tout comme celui de Jelena, mais celui de nos enfants est négatif."

Le joueur serbe fait l'objet de critiques pour avoir organisé ce tournoi pendant la pandémie mondiale de coronavirus. Les participants ont été photographiés en train de se faire des checks, de se faire des accolades et de poser ensemble pendant l'Adria Tour. On a également vu les spectateurs sans masque et assis les uns à côté des autres dans les gradins.

"Tout ce que nous avons fait le mois dernier, nous l'avons fait avec un cœur pur et des intentions sincères", a poursuivi le champion. "Notre tournoi avait pour but d'unifier et de porter un message de solidarité et de compassion à travers la région. Le Tour a été conçu pour aider les joueurs établis et les joueurs prometteurs de l'Europe du Sud-Est à avoir accès à une compétition relevée tandis que les autres tournois sont à l'arrêt à cause de la situation liée au COVID-19. Tout est né d'une idée philanthropique, afin de récolter des fonds pour les gens dans le besoin, et ça m'a réchauffé le cœur de voir comment tout le monde a répondu."