Jennifer Aniston et Lisa Kudrow dévoilent ce qu'on peut attendre des retrouvailles de Friends

Quand on leur demande quel est leur épisode préféré, Jen et Lisa ont reconnu qu'elles ne connaissaient pas aussi bien Friends qu'elles le devraient. "Je ne regarde pas la série", a admis cette dernière. "Je ne la regarde pas dans l'espoir qu'un jour, on s'assiéra tous pour la regarder ensemble."

Jennifer a précisé : "Je l'adore. J'adore tomber sur un épisode de Friends. Une fois, j'étais avec Courteney, et on essayait de se rappeler une référence à un vieux truc de Friends. Et là, on est tombées sur un bêtisier en ligne et on est restées devant l'ordinateur comme deux nerds à rire de nous-mêmes."