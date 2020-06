7 faits sympas que vous ignoriez sur E!

Sur le même sujet : 30e anniversaire de E! : les premières interviews de Giuliana Rancic

Joyeux anniversaire, E!.

La chaîne vient d'avoir 30 ans. C'est exact ! Elle a fait ses débuts officiels en juin 1990.

Si les temps ont bien changé depuis, la promesse faite par E! d'offrir aux fans les dernières nouvelles en matière de culture pop est restée la même. Des tapis rouges aux défilés en passant par les avant-premières et les fêtes, E! a ses entrées et les partage avec les spectateurs qui en rêvent. Et que les amoureux de culture pop souhaitent se tenir au courant des derniers films et séries télé ou se plonger dans les amourettes ou les querelles les plus récentes, ils trouveront tout sur E!. Bien sûr, ils peuvent aussi se tenir au courant des dernières actualités des incroyables stars de ses émissions.

Êtes-vous fan depuis le début ? Êtes-vous un vrai E!xpert ? Alors fêtez cet événement majeur en mettant vos connaissances à l'épreuve. Jetez un coup d'œil à la galerie ci-dessous pour apprendre sept faits sympas à propos de E!, ses émissions et ses stars : certains pourraient bien vous surprendre !