Les Black Eyed Peas révèlent la vraie raison pour laquelle Fergie ne fait plus partie du groupe

Les Black Eyed Peas révèlent pourquoi Fergie a fini par quitter le groupe en 2017, après avoir travaillé avec eux pendant plus de dix ans.

Dans une nouvelle interview pour le magazine Billboard, Will.i.am, apl.de.ap et Taboo ont déclaré que leur ancienne partenaire était partie pour être une "super maman". Will.i.am a précisé sa pensée : "On l'adore, et elle se concentre sur le fait d'être maman. C'est un job difficile, c'est vraiment ce qu'elle veut faire, et on est là pour elle... C'est vraiment ce que Fergie a souhaité, donc on respecte sa volonté. On adore Fergie, et on ne veut que le meilleur pour elle."

Et apl.de.ap a ajouté : "Mais, malheureusement, notre emploi du temps est modifié du fait qu'elle veut être une super maman et le fait qu'elle veuille se concentrer là-dessus."

Le groupe reconnaît que son départ a, au final, été une bonne chose puisqu'il lui a permis de faire connaître la chanteuse J Rey Soul au monde entier. "J'ai l'impression de donner vie à une nouvelle artiste, J Rey Soul. Je veux vraiment complimenter Fergie et lui témoigner mon respect. Comme les gars ont dit, elle s'occupe d'être maman, mais on a une super chanteuse qu'on pousse", a précisé Taboo.