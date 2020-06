Découvrez les photos que Kate Middleton a prises sur le vif du prince William et de leurs enfants

The Duchess of Cambridge

Le 21 juin était un jour particulier pour le prince William.

Non seulement il fêtait son 38e anniversaire ce dimanche, mais il célébrait aussi la fête des pères avec la mère de ses magnifiques enfants, Kate Middleton.

En l'honneur de son anniversaire, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé une photo de famille exceptionnelle sur Instagram, sur laquelle on voit le prince William avec ses trois enfants : le prince George, 6 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans. Le mieux dans tout ça ? L'adorable photo a été prise par Kate elle-même.

"Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager une nouvelle photo du duc avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis en attendant l'anniversaire du duc demain", disait le post Instagram. "Cette photo a été prise au début du mois par la duchesse."

Sur la photo, on voit le fier papa assis sur une balançoire avec son benjamin sur les genoux et ses deux aînés ravis, debout à ses côtés, le sourire jusqu'aux oreilles. On y découvre également d'autres photos.