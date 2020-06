Angelina Jolie révèle s'être séparée de Brad Pitt pour le "bien-être" de ses enfants

Sur le même sujet : Les enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt ont bien grandi

Angelina Jolie aborde enfin son divorce avec Brad Pitt.

Dans un entretien accordé au Vogue indien, la star de Mr. et Mrs. Smith a, une fois n'est pas coutume, évoqué son divorce de 2016, en indiquant au magazine que la décision de se séparer après deux ans de mariage avait été prise pour le "bien-être" de leurs six enfants, Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 11 ans.

"Je me suis séparée pour le bien-être de ma famille. C'était la bonne décision. Je continue à me concentrer sur leur guérison", déclare-t-elle.

L'actrice revient également sur son silence post-séparation en expliquant que les spéculations concernant sa relation avec Brad avaient affecté leurs enfants.

"Certains se sont servis de mon silence, et les enfants voient des mensonges les concernant dans les médias, mais je leur rappelle qu'ils connaissent leur vérité et leur esprit. En fait, ce sont six jeunes gens courageux et très forts."