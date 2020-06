Justin Timberlake explique qu'il apprend à son fils que "tous les gens sont créés égaux"

Sur le même sujet : Justin Timberlake aimerait-il voir Silas dans le show-biz ?

Justin Timberlake profite de la fête des pères pour réfléchir aux leçons qu'il veut transmettre à son fils, Silas.

Sur Instagram, le chanteur écrit : "Les garçons grandissent et deviennent pères. J'y pense beaucoup ces derniers jours. On essaie d'apprendre à notre fils à aimer et à respecter tout le monde : on lui apprend que tous les gens sont créés égaux et que personne ne devrait être traité différemment à cause de la couleur de sa peau."

Il confie que son épouse, Jessica Biel, et lui "lui apprennent ça parce qu'un jour, il apprendra la même chose à ses enfants".

"C'est un cycle", explique Timberlake. "Et pour le moment, alors qu'on s'efforce tous de défaire des générations de discrimination qui pourrissent notre système et nos communautés à travers le pays… je me rends compte chaque jour que ces premières leçons commencent à la maison."

Le chanteur de 39 ans ajoute qu'il est reconnaissant que son père et sa mère lui aient tous deux enseigné ces leçons. "Et qu'ils m'aient écouté quand j'avais quelque chose à dire qu'ils n'avaient pas appris", continue-t-il. "Je prie pour avoir cette humilité avec mon propre fils. Je suis reconnaissant envers ma femme, qui a fait de moi un père, et qui est ma personne/partenaire/professeur/copine préférée dans tout ça. Je suis reconnaissant pour mon fils, qui m'apprend toujours TOUJOURS quelque chose en retour."