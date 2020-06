La collab maquillage de Kendall et Kylie Jenner va satisfaire vos envies de glam

Kylie Jenner/Instagram

"On a fait ce shooting pour le packaging il y a peut-être deux ans ? Un an et demi. Il y a super longtemps... Je suis trop contente de collaborer enfin avec ma sœur. Avec tout ce qui se passe, ça a été longtemps repoussé, donc je suis très heureuse de vous le montrer enfin."

"On a un kit de blush pour les lèvres, ce que je n'avais jamais fait, trois sticks visage — un stick bronzant, un stick illuminateur et un blush — ce que je n'avais jamais fait non plus, une incroyable poudre matifiante et une palette de fards à paupières géniale", a déclaré Kylie tout en montrant les produits à venir dans sa collection, avant de faire une démonstration.

Ce n'est pas la première collab de Kylie avec un membre de sa célèbre famille. Par le passé, elle a lancé des collections de maquillage avec Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner et Kim Kardashian.

En septembre 2019, la star de 22 ans a travaillé avec une personne extérieure à son clan, en la personne du créateur Olivier Rousteing, pour une ligne de maquillage Balmain sortie pendant la Fashion Week de Paris.

Malheureusement, Kylie n'avait pas pu présenter sa collection de maquillage lors du défilé après avoir été hospitalisée.