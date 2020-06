Ian Holm, star de la saga du Seigneur des anneaux, disparaît à 88 ans

Sur le même sujet : Ian Holm, star du "Seigneur des anneaux", décédé à 88 ans

Sir Ian Holm vient de nous quitter à l'âge de 88 ans.

L'acteur, qui a joué notamment dans Le Seigneur des anneaux et Alien, le huitième passager, est décédé vendredi matin dans un hôpital londonien. C'est ce qu'a confirmé son agent. "C'est avec une immense tristesse que nous annonçons la mort de Sir Ian Holm, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, ce matin à 88 ans. Il est mort paisiblement à l'hôpital, avec sa famille et son aide-soignant", a déclaré son représentant dans un communiqué, tout en ajoutant que son décès était lié à la maladie de Parkinson. "Charmant, bon et immensément talentueux, il va terriblement nous manquer."

Quand l'annonce de la mort d'Ian Holm a fait surface vendredi, de nombreux hommages sont apparus sur les réseaux sociaux à l'attention de l'acteur bien-aimé.

"Nous sommes vraiment peinés par la mort d'Ian Holm", a-t-on pu lire sur le compte Twitter des BAFTA. "Nominé 6 fois aux BAFTA pour sa carrière hétéroclite à succès à la télévision et au cinéma, on le voit ici recevoir le prix du Meilleur acteur dans un second rôle pour Les Chariots de feu en 1981."