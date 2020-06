Célébrez la fête des pères avec les nouveaux papas d’Hollywood

Sur le même sujet : Anderson Cooper annonce la naissance de son petit garçon

Pour certaines stars, ce week-end de la fête des pères sera particulièrement émouvant.

Partout dans le monde, on célèbre ou on pense aux pères, et on voit les parents chérir leurs enfants, y compris les stars qui célèbrent leur première fête des pères en tant que parent.

Ces 12 derniers mois ont vu beaucoup d'hommes célèbres avoir leur premier enfant, et on sait qu'ils savourent cette étape importante.

Des acteurs comme Johnny Galecki, de The Big Bang Theory, Kieran Culkin, de Succession, et Rupert Grint, de Harry Potter, font partie de ces pères pour la première fois qui doivent sans aucun doute qualifier cela de plus beau rôle de leur vie.

Le réalisateur oscarisé Quentin Tarantino, l'athlète olympique Usain Bolt et le présentateur de CNN Anderson Cooper font aussi partie des hommes célèbres qui peuvent se targuer d'être devenus pères cette année.