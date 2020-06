Voici la jolie raison pour laquelle Lady Gaga a donné son blouson à une fan

Sur le même sujet : "Born This Way" de Lady Gaga a 9 ans

Lady Gaga vient de faire un cadeau inoubliable à une inconnue.

En début de semaine, l'interprète de "Born This Way" a été photographiée en train de donner son blouson en cuir à Shannon McKee, une fan, devant un marché de Malibu, en Californie. La jeune femme de 27 ans a expliqué dans l'émission américaine TODAY que ce beau geste faisait suite à une conversation touchante avec Mother Monster.

"Quand je suis rentrée, j'ai dit : « C'est un blouson de badass que vous avez là. » Et elle a répondu « Merci. » J'ai alors cru reconnaître sa voix, mais je ne suis pas du genre à aller voir les célébrités."

Quand la fan a réalisé qu'elle venait de faire un compliment à l'actrice du film A Star Is Born, elle a alors décidé de saisir l'occasion pour remercier Gaga, qui était avec son compagnon, Michael Polansky, d'être une alliée de la communauté LGBTQ+.

"Il y avait une histoire que je voulais partager avec elle, et j'ai ressenti le besoin de la lui raconter. Je suis donc revenue sur mes pas en disant : « Vous êtes Lady Gaga, n'est-ce pas ? Au lycée, mon meilleur ami était votre plus grand fan. Et c'est grâce à vous qu'il m'a fait son coming-out", a poursuivi Shannon McKee.