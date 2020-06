Matthew McConaughey et Camila Alves McConaughey évoquent exceptionnellement l’éducation de leurs enfants

Gary Miller/Getty Images

"Quand on a son premier enfant et qu'on est dans la position où est Matthew, celui qui en obtient la première photo gagne beaucoup d'argent", explique Alves. "Quand on a découvert que cette personne allait gagner plus d'un million de dollars pour une photo, on s'est dit : « Non. On va donner l'exclusivité à quelqu'un et utiliser l'argent pour monter une fondation. »"

En parlant de la cause soutenue par l'organisation, McConaughey a ajouté : "J'ai toujours su que je voulais que ça concerne les enfants parce que je voulais que le but de cette fondation soit de prévenir au lieu de guérir."

"Le lycée, c'est le dernier endroit où on peut remettre quelqu'un sur le droit chemin, avant qu'il n'ait plus à écouter un enseignant ou un parent", continue-t-il. "S'il fait des bêtises au lycée et continue après avoir été diplômé, il risque daller en prison, ou pire."