Serena Williams ira bien à l'U.S. Open 2020, même si les fans n'y seront pas

Serena Williams ira à l'U.S. Open 2020.

Mercredi, la championne de tennis a annoncé qu'elle participerait au tournoi du Grand Chelem de cette année, qui se déroulera du 31 août au 13 septembre. L'information fait suite à l'annonce de la United States Tennis Association (USTA), la Fédération de tennis des États-Unis, selon laquelle l'U.S. Open aurait finalement bien lieu, mais avec des mesures sans précédent, liées à la pandémie de coronavirus. À cause de ces nouvelles règles, il se tiendra sans fans ni spectateurs, afin d'assurer la sécurité des joueurs.

S'adressant aux fans dans un message vidéo, Serena a exprimé sa joie de jouer en terre américaine.

"J'ai pensé à cette annonce toute la journée, mais au final, j'ai trop hâte de retourner à New York et de jouer l'U.S. Open 2020". Je pense que l'USTA va faire du très bon travail pour s'assurer que tout soit incroyable et parfait et que tout le monde soit en sécurité. Cela fait plus de six mois que beaucoup d'entre nous n'avons pas joué au tennis professionnellement", a-t-elle déclaré.