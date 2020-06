Pourquoi Kristen Stewart a été choisie pour incarner Lady Di

Getty Images/E! Illustration

La vie royale a toujours attiré le réalisateur, ce qui rend ce projet d'autant plus enthousiasmant.

"J'ai toujours été intrigué et fasciné par la famille royale et cette culture, que nous n'avons pas là d'où je viens", a reconnu Pablo Larraín. "Diana est une icône très forte, des millions et des millions de gens, pas seulement des femmes, mais beaucoup de gens à travers le monde avaient de l'empathie pour elle au cours de sa vie. Nous avons décidé de parler d'une histoire d'identité et d'une femme qui décide d'une certaine manière de ne pas être reine. C'est une femme qui, tout au long du film, décide et réalise qu'elle veut redevenir celle qu'elle était avant de rencontrer Charles."