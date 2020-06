Les Girls de Playboy : que sont-elles devenues ?

Holly Madison

Holly Madison a eu une carrière à succès après son aventure au manoir Playboy. Elle a participé, elle aussi, à Dancing with the Stars, avant de décrocher sa propre série, Holly's World, centrée sur sa carrière à Las Vegas et surtout son spectacle burlesque, Peepshow.

En 2015, elle a écrit une autobiographie sur ses années au manoir Playboy, autobiographie intitulée Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny, puis une autre biographie sur sa vie à Las Vegas, l'année suivante.

Elle est devenue une grande militante de la cause animale et élève deux enfants avec son ex-mari, Pasquale Rotella. Leur divorce a été officiellement prononcé l'an dernier.